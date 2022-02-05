Андрей Плахов возглавит «Яндекс.Кью» вместо основательницы сервиса

Основательница сервиса вопросов и ответов TheQuestion, который после покупки стал «Яндекс.Кью», покинула проект. Ее должность займет теперь руководитель отдела функциональности «Поиска» в «Яндексе» Андрей Плахов.

Предпринимательница поделилась новостями на личной странице Facebook, а VC.RU выяснил в пресс-службе «Яндекса» детали кадровой перестановки.

Тоня Самсонова остается сотрудником «Яндекса», ее новая должность неизвестна, а сама она «поехала делать новое» в Великобритании.

Инвестиции для запуска TheQuestion в начале 2015 года составили около $1 млн. «Яндекс» купил сервис в начале 2019 года, когда его аудитория достигала почти 10 млн пользователей в месяц.

«Яндекс.Кью» родился из слияния TheQuestion с проектом «Яндекс.Знатоки», и Тоня Самсонова возглавила этот сервис.

Новый руководитель «Яндекс.Кью» отвечает в компании за то, чтобы поисковик выдавал не только наиболее релевантные, но и разнообразные результаты, а также «сразу показывал её пользователям в удобном виде».

Именно Плахов запустил технологию «Спектр», придумал формат отображения ответов в виде «подсказок» и в итоге возглавил отдел функциональности.

В компанию он пришел в 2008 году на должность старшего разработчика.

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Фото на обложке: Minator Yang / Unsplash