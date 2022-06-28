Европейский брокер Exante закроет счета клиентов из России и Беларуси с активами меньше €10 тысяч

Основанный россиянами европейский брокер Exante предупредил своих клиентов из России и Беларуси, остатки на счетах которых не превышают €10 тыс., о необходимости вывести средства. В противном случае инвесторы будут вынуждены платить ежедневную комиссию до полного обнуления счета.
С 12 июля Exante закроет счета клиентов с активами менее €10 тыс. Такие письма получили клиенты компании, их содержание приводит РБК. Источник на рынке подтвердил изданию их подлинность.
Exante до обозначенной даты рекомендует клиентам из России и Беларуси продать все бумаги и вывести деньги со счетов в евро в любой банк, который не подпал под санкции.
«Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — говорится в письме.
Размер дополнительной платы составит €25 и будет начисляться ежедневно до тех пор, пока клиент не закроет позиции и не выведет средства или пока счет не обнулится. После этого учетную запись закроют.
Exante предусмотрела варианты для тех инвесторов, кто желает сохранить свои аккаунты: для этого им надо предоставить компании документы, которые бы подтвердили проживание клиентов за пределами России и Беларуси.
Фото на обложке: Unsplash
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