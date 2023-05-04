Минфин определился с порядком регулирования разового сбора со сверхприбыли бизнеса и направил его в ведомства и деловые объединения, попросив согласовать до 10 мая. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова.

Минфин утвердил окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль