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Минфин утвердил окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минфин определился с порядком регулирования разового сбора со сверхприбыли бизнеса и направил его в ведомства и деловые объединения, попросив согласовать до 10 мая. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо замминистра финансов Алексея Сазанова.

Минфин утвердил окончательную версию законопроекта о налоге на сверхприбыль

Получатели проекта закона — Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минздрав, Минэнерго, ФНС, Счетная палата, Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, РСПП и «Деловая Россия».

Основные положения регулирования разового сбора:

  • Сбор нужно уплатить не позднее 28 января 2024 года. Начать действовать закон должен с 1 января 2024 года. Сумму должен самостоятельно исчислить налогоплательщик.
  • Налог будет носить разовый характер.
  • Уплатить сбор обязаны как российские, так и иностранные организации с постоянным представительством в России. Исключение: налогоплательщики, у которых средняя арифметическая прибыль за 2021–2022 гг. составила меньше 1 млрд рублей.
  • Планируется освободить от уплаты налога компании, добывающие нефть, газ и уголь, нефтеперерабатывающие предприятия, производителей сжиженного природного газа с действующим производством и экспортом, а также всех участников реестра малого и среднего предпринимательства.
  • Из налоговой базы предложено исключить прибыль, которая связана с выполнением инвестпроекта, который является стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений.
  • Ставку налога предложено установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг. В случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 года бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза — до 5%.
  • «Осенний платеж» предлагается оформить как налоговый вычет — в виде обеспечительного платежа. Его размер не может превышать половины суммы налога.

В феврале Минфин оценивал возможные поступления от разового сбора в 300 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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