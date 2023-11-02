Руководство сервиса exeDrive обвинило компанию Demis Group в краже разработок

Руководство сервиса для управления маркетингом на основе искусственного интеллекта exeDrive обвинило компанию Demis Group в краже результатов интеллектуальной деятельности. Представители exeDrive подготовили досудебное письмо с требованиями прекратить использовать разработку и выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей. Об этом RB.RU рассказали представители exeDrive.

Летом Demis Group представила маркетинговый инструмент Demis AI, который формирует предложение по портретам аудитории и предлагает план действий по работе с клиентами.

В exeDrive, в свою очередь, рассказали, что в 2022 году был запущен акселератор для маркетологов exeDrive. Он включает профессиональную траекторию развития специалистов, помощь наставников и платформу на базе искусственного интеллекта, которую для помощи в ведении проектов.

Как утверждают в компании, продукт Demis AI повторяет часть функционала AI-платформы exeDrive и дословно копирует большую часть формулировок. Для подтверждения копирования компания заказала экспертизу в АНО «Центр по проведению судебных экспертиз и исследований».

В качестве разрешения ситуации exeDrive предлагает прекратить использовать результаты интеллектуальной деятельности и выплатить компенсацию в размере 5 млн рублей. Юристы направили в Demis Group соответствующее досудебное письмо. Сама платформа exeDrive оценивается экспертами в 30 млн рублей.

«Я, как создательница exeDrive, не могу не выразить своего разочарования и обеспокоенности тем, что мой флагманский проект был скопирован крупнейшим игроком рынка — Demis Group. Это подрывает доверие к бизнес-среде и демонстрирует отсутствие уважения к интеллектуальной собственности и творческому труду», — сказала основатель сервиса exeDrive Юлия Воликова.

Она добавила, что в компании хотя и надеются на мирное урегулирование инцидента, однако готовы отстаивать свои интересы в суде.

RB.RU направил запрос в Demis Group.

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