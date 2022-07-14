Бьюти-стартап Exely с диагностикой от ИИ привлек $100 тыс. от инвестора клуба Angelsdeck

Стартап Exely с основателями из Сибири привлек $100 тыс. от инвестора клуба Angelsdeck Константина Сенченко. Проект предлагает косметические продукты для домашнего ухода от косметолога после проведения онлайн-диагностики с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Проект был запущен в июне 2022 года, диагностику прошли уже несколько тысяч человек, сообщил RB.RU представитель стартапа.
Чтобы пройти полную диагностику, нужно загрузить свою фотографию на сайт и ответить на несколько вопросов. Искусственный интеллект анализирует состояние кожи по фото и ответы на тест, а затем формирует лист рекомендаций от косметологов-дерматологов. После этого пользователь может обратиться за личной консультацией к косметологу.
Скриншот с сайта Exely
«Персонализация на основе нейросетей — одно из самых перспективных направлений сейчас. Учитывая релевантный опыт команды на рынке beauty, считаю проект Exely перспективным. Не только для российского рынка, но и как глобальный сервис», — сообщил инвестор Константин Сенченко.
О проекте
Exely запустили девушки из Сибири: блогер и предприниматель Анастасия Штольц и инвестиционный аналитик Татьяна Арзамасцева. Деньги направили на запуск MVP (минимально жизнеспособного продукта).
На этапе MVP команда проекта тестирует гипотезы по привлечению пользователей и монетизации технологии (Exely планирует зарабатывать на консультациях косметологов), на основе обратной связи первых пользователей корректирует формат диагностики.
Одновременно с этим, благодаря увеличению количества пользователей, нейросеть получает больше данных, обучается и делает результаты более точными. На запуске MVP компании удалось добиться точности диагностики в 87%.
Планы по развитию
По словам СЕО Exely Татьяны Арзамасцевой, компания намерена «перенести косметологию в онлайн» и облегчить процесс выбора уходовой косметики.
В планах стартапа — выход на международный рынок. На первом этапе компания рассматривает Польшу и СНГ.
Exely планирует выйти на самоокупаемость через два года.
Фото на обложке: Unsplash
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