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Портфельную компанию Leta Capital с трансляциями спортивных матчей выкупили за $160 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Портфельная компания венчурного фонда Leta Capital — 365Scores — была выкуплена за $160 млн. Об этом на своей странице в Facebook* сообщил основатель и управляющий партнер фонда Александр Чачава.

Портфельную компанию Leta Capital с трансляциями спортивных матчей выкупили за $160 млн

Онлайн-сервис с трансляциями спортивных матчей, статистикой и новостями спорта 365Scores приобрела британская компания Entain, специализирующаяся на ставках на спорт и азартных играх.

Leta Capital стала инвестором 365Scores в 2014 году, тогда вместе с другими фондами и бизнес-ангелами компания вложила $5,5 млн.

365Scores базируется в Лондоне. Согласно данным Crunchbase, компания дважды привлекала инвестиции. Первый раунд состоялся в 2013 году, компания привлекла $1,2 млн. Таким образом, совокупная сумма привлеченных средств 365Scores составляет $6,7 млн.

RB.RU обратился за дополнительными комментариями в пресс-службу Leta Capital.

*Компания Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Фото на обложке: Unsplash

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