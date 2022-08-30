Зарубежные туры подорожали на 70%

Ассоциация туроператоров России сообщила о росте цен на путевки за границу до 70% в связи с запретом некоторых стран на полеты российских авиакомпаний и арестом самолетов.

Другая проблема заключается в том, что те самолеты, которые остались, эксплуатируются «с большой осторожностью» и в основном на внутренних линиях, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.

При этом на международных направлениях, например, Azur Air, Nordwind, iFly, используют всего по два-три самолета, отметил он.

«Все это привело к переформатированию бизнес-модели туроператоров, к взаимодействию с регулярными авиакомпаниями и к тому, что стоимость перелета за счет спроса на регулярную перевозку и ее ограниченности выросла в среднем на 60–100%. А туры, в свою очередь, подорожали на 50–70%, так как курс валют позволил отыграть», — сказал Артур Мурадян.

В АТОР заметили, что ситуация немного восстанавливается: авиакомпании возобновляют полеты в страны, которые не прерывали авиасообщение с Россией. Среди них — Куба (Nordwind с 1 октября), ОАЭ и Мальдивы (Azur Air).

В четверг, 24 февраля, начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации.

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