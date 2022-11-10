Потери от санкций для 20 отраслей несырьевого экспорта России оценили в $25,7 млрд

Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, которые затрагивают несырьевой неэнергетический экспорт, в 2022 году достигнут $25,7 млрд, или 19% от объемов 2021 года. Об этом сообщается в материалах «Технологий доверия» (экс-PwC в России), на которые ссылается РБК.
Примерно 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз, 11% — на поставки на Украину и 10% — в Великобританию.
Оценки экспертов близки к ожиданиям правительства. В августе первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что по итогам года сокращение несырьевого энергетического экспорта составит порядка 17%.
В 2021 году Россия установила рекорд по стоимостному объему несырьевого неэнергетического экспорта, он составил $193 млрд.
В презентации прогнозируется, что значительный объем выпадающих доходов несырьевого неэнергетического экспорта перераспределится на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран). Отдельные товарные группы пойдут в страны Азии и Латинской Америки.
Фото на обложке: Unsplash
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