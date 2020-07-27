Московские предприниматели рассказали о самых интересных направлениях для экспорта

С начала апреля столичные компании могут бесплатно заказать персональные аналитические исследования зарубежных рынков. Выяснилось, что бизнесмены больше всего интересуются рынками Германии, Казахстана и Франции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам руководителя городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, 11% полученных запросов касаются рынка Германии, 8% — Казахстана, 7,5% — Франции. Недавно в число интересующих столичных экспортеров регионов также вошла Южная Африка.

Кроме того, Московский экспортный центр (МЭЦ) выяснил, какие отрасли наиболее популярны у заявителей. Среди них оказались электроника и электротехника (31%), пищевая промышленность (23%), машины и оборудование (17%). Столичный бизнес стал интересоваться и сельским хозяйством — на его долю пришлось 3% запросов.

Чтобы заказать бесплатное исследование рынков, нужно оставить заявку на сайте МЭЦ. При заполнении типа экспортируемой продукции нужно указать ее код в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности.

Аналитики центра проведут исследование, используя данные Федеральной таможенной службы, базы Организации Объединенных Наций, интерактивной системы информации о мировых рынках и Международного торгового центра.

В рамках одного запроса предоставляется исследование, в котором может быть проанализировано до пяти зарубежных рынков.

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