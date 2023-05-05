F+ tech купила две компании для разработки приложений под ОС «Аврора»

Отечественный производитель электроники F+ tech купил два разработчика ПО, узнал «Коммерсантъ». Компания планирует осуществлять заказную разработку и адаптацию приложений под российские мобильные ОС, включая «Аврору».

По данным «СПАРК-Интерфакс», 10 апреля ООО «Ф-плюс оборудование и разработки» приобрел ООО «Авроид». ООО «Авроид», как указывается, занимается разработкой программного обеспечения для мобильных и десктопных ОС. Также было приобретено ООО «Гиперус», разрабатывающее системы управления IT-инфраструктурой.

Как рассказали в самой F+ tech, компания будет адаптировать приложения под отечественную ОС «Аврора» и другие отеч представила планшет и смартфон на ОС «Аврора». Также сообщалось, что компания собирается заявить устройства в реестр российских продуктов, это позволит претендовать на льготы от государства.

«Мы рассчитываем, что управление процессом разработки сможет ускорить расширение пула приложений под эту ОС, так как сейчас на "Авроре" нет достаточного количества ПО», — отметили в F+ tech.

По словам источника издания на IT-рынке, сегодня под «Аврору» адаптированы лишь порядка ста приложений.

Вместе с тем, как отмечали участники рынка, сегодня в России сложно найти разработчиков приложений для этой ОС.

Ранее сообщалось, что строгие лицензионные условия Google вызывают у «Ростелекома» опасения в связи с разработкой «Авроры».

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