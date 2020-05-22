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F2FGroup открыла бесплатный доступ к платформе удаленной оценки персонала

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Разработчик продуктов по оценке персонала по голосу F2FGroup в период пандемии открыл бесплатный доступ к платформе для дистанционного решения задач, связанных с наймом, адаптацией, оценкой персонала и формированием кадрового резерва. Об этом говорится в сообщении F2FGroup.

F2FGroup открыла бесплатный доступ к платформе удаленной оценки персонала

С 20 мая получить доступ к платформе может любая компания, у которой есть похожие задачи. На первом этапе реализации проекта компания выделяет 10 млн рублей.

Тестирование персонала проходит удаленно по телефону, платформа анализирует микроизменения звуковой волны голоса в интервале от 3 до 5 миллисекунд по 151 параметру.

На платформе доступно два вида тестирования по голосу: «Т.О.Ч’ка Компетенций» и «Риски». Средняя продолжительность каждого тестирования 20-30 минут.

  • Тест «Т.О.Ч`ка Компетенций» оценивает Soft Skill`s респондента и прогнозирует его эффективность в работе.
  • Риск-тесты выявляют потенциальный вред, который может нанести компании соискатель или действующий сотрудник.

Возможности платформы позволяют увидеть уровень стресса и возможные риски, провести оценку при подборе персонала и формировании кадрового резерва, получить данные для принятия решения о повышении или увольнении и сформировать программы развития сотрудников.

Фото: Unsplash

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