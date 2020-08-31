F5 Networks ответила на обвинения в краже веб-сервера Nginx у Rambler

Американская корпорация F5 Networks представила свою позицию в суд Калифорнии в ответ на иск компании Александра Мамута Lynwood Investments. В иске утверждается, что бывшие сотрудники Rambler украли у компании веб-сервер Nginx и продали F5. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на копию ходатайства F5.

Напомним, что Nginx — один из популярных веб-серверов, на котором, по собственным данным, работают более трети веб-сайтов во всем мире. В 2001 году его разработал Игорь Сысоев, который был на тот момент сотрудником Rambler.

В нем говорится, что иск Lynwood составлен с «фатальными недочетами», в том числе указывается на истечение срока давности. Предполагаемые противоправные действия произошли 10 лет назад, а Rambler переуступил свои права Lynwood в отношении Nginx пять лет назад.

Также F5 утверждает, что:

Rambler не обвинял Сысоева в краже его разработок, когда основатель Nginx ушел из Rambler в 2011 году, чтобы заниматься собственной разработкой;

Rambler не выдвигал претензии и в последующие восемь лет, в течение которых Сысоев и его партнеры продолжали работу над Nginx;

интерес к Nginx возник у Rambler и Lynwood лишь после сделки с F5;

покупка Nginx проходила на рыночных условиях;

Nginx — изначально программа с открытым кодом; она разрабатывалась Сысоевым в свободное от работы в Rambler время;

Lynwood не смогла описать, как именно действовала предполагаемая мошенническая схема.

«Перед покупкой Nginx мы провели due-diligence компании: мы были уверены тогда и уверены сейчас, что у Rambler нет никаких прав на Nginx», — комментирует вице-президент F5 по маркетингу Роб Уайтли.

Напомним, что Lynwood требует возмещения ущерба в размере $750 млн либо своего признания законным собственником Nginx. Компания подала в суд на покупателя сервера, его основателей и инвесторов в июне 2020 года.

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