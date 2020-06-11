Компания Мамута подала иск к основателям и новым владельцам Nginx в США

Новый владелец прав на претензии к Nginx — компания Lynwood Investments Александра Мамута — подала в суд на покупателя сервера, его основателей и инвесторов. Дело будет рассматриваться в окружном суде Северного округа Калифорнии.

Иск подан к купившей веб-сервер американской компании F5 Networks, инвестфондам Runa Capital и EVentures, основателям компании Максиму Коновалову, Игорю Сысоеву и другим сотрудникам Rambler.

Lynwood требует возмещения ущерба в размере $750 млн либо своего признания законным собственником Nginx. Аргументы российского дела повторяются в новом иске. Создатель Nginx Игорь Сысоев и его сотрудники занимались разработкой продукта во время работы в Rambler в начале 2000-х годов. Таким образом, права на продукт принадлежат Rambler и через него Lynwood, считают в компании.

В конце апреля Rambler полностью разорвал отношения с Lynwood Investments. Однако у кипрской компании Мамута осталось право вести дело против Nginx от своего имени.

Несколько дней назад стало известно о переговорах Сбербанка с Мамутом о наращивании доли госбанка в Rambler Group до контрольной. Причиной обсуждений стали действия Lynwood против Nginx. Сбербанк рассматривает их как несоответствующие условиям соглашения между компаниями.

F5 Networks купила Nginx в марте 2019 года за $670 млн. Компания была основана в 2002 году бывшими сотрудниками Rambler Коноваловым и Сысоевым. В F5 Networks назвали претензии Lynwood беспочвенными.

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