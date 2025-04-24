Новым владельцем проекта фабрики-кухни «Магнита» стал сервис готовых рационов Grow Food

ООО «Московский кулинар» перешло в собственность МКООО «Пиналода лимитед». На данные ЕГРЮЛ обратили внимание «Ведомости». Ранее владельцами компании числились структуры «Магнита» – АО «Тандер» и ООО «Магнит интенс». «Пиналода лимитед» является конечным владельцем ООО «ГФ трейд», оператора сервиса доставки готовых рационов Grow Food.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что сделка может быть связана с планами Grow Food по производству готовой кулинарной продукции для собственной торговой марки «Магнита».

Ритейлеры активно развивают ассортимент готовых блюд, но создание собственного производства требует значительных инвестиций. Возможно, «Магнит» решил отказаться от этого пути, заключив долгосрочное соглашение с Grow Food, считает Бурмистров.

«Московский кулинар» зарегистрирован в Солнечногорске Московской области, где ранее располагался гипермаркет «Магнит экстра», ныне закрытый. Основной вид деятельности компании — производство готовых пищевых продуктов. В мае 2024 года «Тандер» проводил слушания по использованию участка площадью 12 тыс. кв. м под пищевую промышленность.

Продажи готовых блюд в России выросли за 2024 год на 28,8%. Сильнее всего относительно аналогичного периода 2023 года выросли продажи макаронных изделий (62,1%), овощных блюд с мясом или рыбой (50,9%), а также супы и бульоны (43,3%)

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