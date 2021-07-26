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HR-стартап Facancy Алены Владимирской привлек $300 тысяч при оценке $3 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский HR-стартап Facancy Алены Владимирской привлек $300 тысяч от сооснователя Qiwi Бориса Кима, директора 1С-Битрикс Сергея Рыжикова, бывшего члена правления «Альфа-банка» Алексея Марея, ресторатора Александра Сысоева, бизнес-ангелов Ивана Тягунова и Егора Гилева.

HR-стартап Facancy Алены Владимирской привлек $300 тысяч при оценке $3 млн

Раунд был закрыт при текущей оценке бизнеса в $3 млн, сообщила на своей странице в Facebook сооснователь проекта Алена Владимирская. Средства планируется потратить на масштабирование бизнеса в России.

Facancy был создан в 2020 году рекрутером Аленой Владимирской и сооснователем винного сервиса invisible Сергеем Дружининым. Вместе они вложили в проект около 5,5 млн рублей. Сервис делает рассылки с вакансиями, которые подбираются с учетом персональных данных пользователя.

Фокус стартапа — менеджеры среднего и высшего звена. По словам Владимирской, к моменту начала инвестирования сервисом пользовались 38 тысяч человек, рассылку открывали в среднем 46% от всех пользователей.

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Фото: Unsplash

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