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Face Pay планируют запустить в наземном транспорте Москвы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2023 году оплатить проезд в московском общественном транспорте можно будет с помощью Face Pay. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Face Pay планируют запустить в наземном транспорте Москвы

Бесконтактный способ оплаты планируют запустить в этом году на Московском центральном кольце в этом году. В следующем году технология появится на МЦД, некоторые элементы будут и в наземном транспорте, передает РИА Новости.

Максим Ликсутов также сообщил, что летом все турникеты метро Москвы должны будут принимать банковские карты.

Осенью прошлого года на всех станциях столичного метрополитена запустили систему оплаты проезда при помощи камер на турникетах — Face Pay. Пассажиру нужно привязать свою банковскую карту, «Тройку» к приложению «Метро Москвы». Затем он смотрит в камеру и деньги за проезд списываются автоматически.

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Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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