Facebook начала тестировать рекламу для виртуальной реальности

Социальная сеть Facebook начала показывать рекламу в своих гарнитурах виртуальной реальности Oculus. Ранее основатель платформы говорил, что никогда не сделает этого.

Соцсеть тестирует новые форматы рекламы, уникальные для VR, пишет BBC. Facebook описала введение рекламы на площадке как эксперимент. Реклама начнет появляться в игре Balston.

В 2017 году после покупки Facebook Oculus его создатель Палмер Лаки сказал Next Web: «Мы не собираемся отслеживать вас, показывать вам рекламу или делать что-либо агрессивное».

Однако в блоге на сайте Oculus компания написала: «Мы изучаем новые способы получения дохода разработчиками — это ключевая часть для создания самодостаточной платформы, которая может поддерживать различные бизнес-модели, открывающие новые типы контента и аудитории».

Известно, что пользователи смогут скрывать определенные объявления или объявления от определенного рекламодателя. Компания пообещала сохранить свою политику конфиденциальности в прежнем виде.

Компания попросила клиентов делиться отзывами на странице поддержки Oculus. Facebook отметила, что прислушается к отзывам, прежде чем запускать рекламу в более широком объеме для формата виртуальной реальности.

Аналитик CCS Insight Лео Гебби назвал действия Facebook неудивительными. «В конечном итоге Facebook основана на доходах от рекламы, и ожидания, что компания не внесет эту часть в виртуальную реальность, немного наивны», — сказал он.

Директор по исследованиям игр в Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс сказал, что виртуальная реальность открывает большие возможности для технологических компаний. «Люди проводят все больше времени, используя эту технологию, и те, кто доминирует в сфере онлайн-рекламы — в том числе Facebook и Google — хотят иметь хорошие возможности, чтобы воспользоваться любым изменением потребительских привычек, возможность следить за аудиторией в своих рекламных сетях».

Пирс Хардинг-Роллс отметил, что компаниям нужно найти баланс между рекламой и удобством для пользователей.

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