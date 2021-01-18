Facebook и Instagram откроют офисы в России? Турция создала прецедент

Facebook и Instagram откроют свои представительства в Турции, исполняя новый закон страны о регулировании социальных сетей. В России аналогичный закон начинает действовать 1 февраля 2021 года. Таким образом, офисы компаний должны появиться и в нашей стране.

В Турции появятся представительства соцсетей Facebook и Instagram. Таким образом интернет-сервисы выполняют новый закон республики о регулировании социальных сетей. Аналогичный закон вступит в силу в России 1 февраля 2021 года.

«Facebook и Instagram сообщили, что откроют представительства в нашей стране в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который вступил в силу с 1 октября 2020 года», — приводит РИА «Новости» заявление замглавы турецкого министерства транспорта и инфраструктуры Омер Фатих Сайяна.

Речь идет о законе, который обязывает соцсети с числом пользователей более миллиона иметь представительства в Турции. Причем главой представительства должен быть гражданин республики.

Согласно документу, соцсети должны будут в течение 48 часов удалять сообщения, которые власти Турции сочтут оскорбительными или клеветническими. Если требования не будут выполнены, соцсетям будут назначать штрафы или ограничивать трафик. Аналогичный закон о регулировании соцсетей вступит в силу в России с 1 февраля. Документ подписал президент Владимир Путин. Представители соцсетей должны будут модерировать контент и блокировать запрещенную информацию.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала ввести штрафы для соцсетей без представительства в России. По ее словам, это позволит наказывать интернет-компании за цензуру российских СМИ. Также в Госдуме РФ предложили запретить в России иностранные соцсети.

Фото: MichalLudwiczak/Depositphotos