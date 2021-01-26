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В работе Facebook и Instagram в России произошел массовый сбой

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В работе Facebook и Instagram зафиксирован масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей, сообщивших о проблемах, не могут запустить ленту Instagram и сайт Facebook.

В работе Facebook и Instagram в России произошел массовый сбой

Источник: Downdetector

Согласно Downdetector, сбои в Facebook начались после 12 часов дня (мск) 26 января. 86% пользователей, сообщивших о проблемах, не могут получить доступ к сайту, 13% — войти в Facebook.

Сбои в Instagram начались в то же время, у 47% пользователей, столкнувшихся с проблемами, не получается загрузить Instagram, у 35% — авторизоваться в соцсети, у 17% недоступен сайт.

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