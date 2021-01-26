В работе Facebook и Instagram в России произошел массовый сбой

Наталья Дмитриева
В работе Facebook и Instagram зафиксирован масштабный сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей, сообщивших о проблемах, не могут запустить ленту Instagram и сайт Facebook.
В работе Facebook и Instagram в России произошел массовый сбойНаталья Дмитриева
Источник: Downdetector
Согласно Downdetector, сбои в Facebook начались после 12 часов дня (мск) 26 января. 86% пользователей, сообщивших о проблемах, не могут получить доступ к сайту, 13% — войти в Facebook.
Сбои в Instagram начались в то же время, у 47% пользователей, столкнувшихся с проблемами, не получается загрузить Instagram, у 35% — авторизоваться в соцсети, у 17% недоступен сайт.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма