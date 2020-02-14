Цукерберг: «Новый подход Facebook к контенту разозлит многих людей»

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что новый подход соцсети к контенту разозлит многих людей. Об этом предприниматель заявил на саммите Silicon Slopes в Юте, сообщает CNN.

По словам Цукерберга, Facebook будет отстаивать такие принципы, как свобода выражения авторов и шифрование данных, даже если это вызовет отрицательную реакцию.

«Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже разозлил многих людей, поэтому давайте попробуем что-то другое», — рассказал Цукерберг.

Сооснователь соцсети заявил, что долгое время компания ставила целью не делать ничего, что было бы признано «слишком оскорбительным», но сейчас он меняет этот подход.

«Нам все чаще приходится подвергать цензуре множество различных видов контента, что мне не нравится», — отметил предприниматель.

Тем не менее, по его словам, Facebook продолжит удалять контент, связанный с терроризмом, эксплуатацией детей и призывами к насилию.

«Мы продолжим убирать контент, который действительно вреден, но в какой-то момент все-таки стоит придерживаться своих принципов», — добавил Цукерберг.

CEO компании также заявил, что Facebook продолжит борьбу за шифрование данных, еще одна позиция, которая вызвала споры в последние месяцы.