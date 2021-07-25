Марк Цукерберг хочет превратить Facebook в метавселенную

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг признался, что в следующие пять лет хочет изменить представление о своей социальной сети и превратить ее в настоящую «метавселенную» — полноценный мир виртуальной реальности.

Во время регулярной встречи с сотрудниками Марк Цукерберг поделился своими идеями о создании нового виртуального пространства, где люди, не ограниченные физическими телами, стали бы частью контента, а не просто просматривали бы его. Глава Facebook назвал создание метавселенной «глобальной целью».

«Думаю, надо общаться более естественно. <...> Большую часть времени мы управляем своей жизнью и поддерживаем коммуникации через эти маленькие светящиеся прямоугольники [экраны телефонов и компьютеров]. Уверен, что люди не созданы для такого взаимодействия между собой», — заявил Цукерберг в интервью изданию The Verge.

В ближайшем будущем он собирается сделать ставку на технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Впрочем, Facebook уже несколько лет занимается развитием этих технологий: по приблизительным подсчетам компания вложила уже $2 мдрд в Oculus, разработчика и производителя VR-оборудования (преимущественно очков).

Также в 2019 году Facebook запустил проект Horizon, доступ в который до сих пор доступен только по приглашениям, — это виртуальная среда, где пользователи могут общаться друг с другом, скрываясь за мультяшными аватарами.

Желание воплотить научно-фантастические идеи в жизнь прозвучало на фоне обсуждений в Конгрессе США закона, который должен ужесточить регулирование работы техногигантов (кроме Facebook это, конечно, Amazon, Google, Apple). Впрочем, эксперты считают, что Facebook в целом опасаться нечего, и этот закон не слишком ударит по компании. Хотя на пути к созданию метавселенной есть и другие проблемы: начиная от обеспечения безопасности пользователей, заканчивая несовершенством современных технологий.