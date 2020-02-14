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Facebook отложил запуск своего сервиса для знакомств из-за обыска

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Компания Facebook отложила запуск своего сервиса для знакомств Facebook Dating в Европе. Ранее в европейском офисе корпорации, который находится в Дублине, прошел обыск. Об этом пишет CNN.

Facebook отложил запуск своего сервиса для знакомств из-за обыска

Ирландская Комиссия по защите информации (DPC) провела обыск после того, как 3 февраля узнала о планах Facebook по выходу на европейский рынок. При этом, как сообщается, соцсеть не предоставила регулятору документов, касающихся защиты данных.

Сейчас к Facebook и ее дочерним компаниям предъявлено 11 претензий. В случае допущения утечек, их ждет штраф до 4% от годового дохода.

Представитель комиссии сообщил CNN, что это первый случай подобных действий в отношении крупной технологической компании с того момента, как в 2018 году был принят закон о защите данных General Data Protection Regulation (GDPR).

Сервис для знакомств Facebook Dating запустился в США в сентябре 2019 года. Открытие для европейского рынка было намечено на 13 февраля 2020 года. В сервисе пользователи соцсети могут создать профиль с помощью аккаунтов в Facebook и Instagram.

Фото: AlexandraPopova / Shutterstock

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