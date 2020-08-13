Платежный сервис Facebook Pay был запущен в России

Facebook подключила кошелек Facebook Pay для совершения платежей внутри своей экосистемы. В него можно загрузить любую банковскую карту или PayPal. Об этом сообщает Telegram-канал Gurov Digital.

С помощью сервиса можно:

отправлять деньги друзьям;

покупать игры и внутриигровой контент;

делать пожертвования на благотворительность или личные цели;

покупать и продавать вещи на маркетплейсе компании и в группах;

покупать билеты на мероприятия;

продвигать мероприятие, товар или компанию с помощью рекламы на Facebook.

Пока что сервис работает только внутри социальной сети. Для совершения операции нужно купить виртуальную валюту Facebook Stars.

Позже кошелек будет работать во всей экосистеме компании: Messenger, Instagram и WhatsApp.

В разделе с настройками Facebook Pay есть возможность смотреть историю платежей. Также можно выбрать валюту. По умолчанию стоит российский рубль.

Фото: Jakraphong Photography / Shutterstock