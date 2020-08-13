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Платежный сервис Facebook Pay был запущен в России
Новости
Екатерина Кочкина
Facebook подключила кошелек Facebook Pay для совершения платежей внутри своей экосистемы. В него можно загрузить любую банковскую карту или PayPal. Об этом сообщает Telegram-канал Gurov Digital.
Платежный сервис Facebook Pay был запущен в РоссииЕкатерина Кочкина
С помощью сервиса можно:
- отправлять деньги друзьям;
- покупать игры и внутриигровой контент;
- делать пожертвования на благотворительность или личные цели;
- покупать и продавать вещи на маркетплейсе компании и в группах;
- покупать билеты на мероприятия;
- продвигать мероприятие, товар или компанию с помощью рекламы на Facebook.
Пока что сервис работает только внутри социальной сети. Для совершения операции нужно купить виртуальную валюту Facebook Stars.
Позже кошелек будет работать во всей экосистеме компании: Messenger, Instagram и WhatsApp.
В разделе с настройками Facebook Pay есть возможность смотреть историю платежей. Также можно выбрать валюту. По умолчанию стоит российский рубль.
Фото: Jakraphong Photography / Shutterstock
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