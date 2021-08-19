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Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Короткие видео по аналогии с TikTok и Instagram Reels появятся и в Facebook. В соцсети объявили, что начинают тестировать функцию публикации таких роликов в ленте новостей и группах.

Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels

Новая функция Facebook будет называться также, как в и Instagram – Reels. Пользователи соцсети смогут публиковать их в своей ленте новостей и в тематических группах.

Также в Facebook объявили, что планируют сделать в соцсети интеграцию Instagram – короткие видео из Instagram будут появляться в Facebook в качестве рекомендуемого контента на основе интересов. Если пользователь даст на это согласие, то его ролик может быть размещен в «барабанах» в ленте новостей.

Обе функции Facebook вскоре начнет тестировать в США. В соцсети сообщили, что в Facebook Reels не будет рекламы, но ее планируют размещать там в будущем. Также в соцсети рассказали, что будут спонсировать функцию на первых этапах по аналогии с Instagram Reels.  

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Фото: Shutterstock.com, Facebook

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