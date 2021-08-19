Короткие видео теперь и в Facebook: соцсеть протестирует функцию Reels

Короткие видео по аналогии с TikTok и Instagram Reels появятся и в Facebook. В соцсети объявили, что начинают тестировать функцию публикации таких роликов в ленте новостей и группах.
Новая функция Facebook будет называться также, как в и Instagram – Reels. Пользователи соцсети смогут публиковать их в своей ленте новостей и в тематических группах.
Также в Facebook объявили, что планируют сделать в соцсети интеграцию Instagram – короткие видео из Instagram будут появляться в Facebook в качестве рекомендуемого контента на основе интересов. Если пользователь даст на это согласие, то его ролик может быть размещен в «барабанах» в ленте новостей.
Обе функции Facebook вскоре начнет тестировать в США. В соцсети сообщили, что в Facebook Reels не будет рекламы, но ее планируют размещать там в будущем. Также в соцсети рассказали, что будут спонсировать функцию на первых этапах по аналогии с Instagram Reels.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com, Facebook
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Toyota почти вдвое сократит производство автомобилей из-за дефицита микрочипов
- 2 Вьетнам занял первое место в рейтинге распространения криптовалюты
- 3 Netflix запустит для iPhone и iPad поддержку объемного звука
- 4 «Мы заслуживаем эту возможность»: Facebook хочет попасть в сферу криптовалютных платежей
- 5 Проекту нужна аудитория? Вот как привлечь ее с помощью запуска игры во «ВКонтакте»