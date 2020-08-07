Facebook открыл набор в акселератор для стартапов в сфере торговли

Facebook объявил о старте приема заявок в акселератор для сферы торговли. В условиях пандемии Covid-19 предлагается виртуальное обучение, менторство и поддержка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-служба Facebook.

Для участия в трехмесячной программе будут выбраны не более 30 стартапов из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Принять участие в программе смогут и команды из России. Проекты должны быть направлены на упрощение процесса онлайн-торговли. Рассматриваются

простые решения на базе искусственного интеллекта для управления каталогом;

более сложные инструменты, создающие иммерсивный покупательский опыт, например, на базе технологий дополненной реальности.

Стартапы будут приглашены к участию в виртуальных спринтах, каждый из которых будет посвящен определенной продуктовой теме. Команды также представят партнерам из сети глобального акселератора Facebook для обмена опытом.

Руководитель Facebook по связям с госорганизациями России Ульяна Зинина отметила, что 76% компаний МСБ в стране оптимистично настроены по поводу будущего их бизнеса. Это показало недавнее исследование Facebook, проведенное совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком.

«Мы надеемся, что наш акселератор даст им еще один повод смотреть в будущее с оптимизмом и поможет внедрить актуальные инновации в сфере торговли онлайн», — добавляет Зинина.

По собственным данным, программы акселератора Facebook проводятся в более чем 11 странах мира. Компания предлагает иммерсивное и локальное обучение. Facebook не получает долю в стартапах, участвующих в программе. По завершению программы участники становятся членами глобальной сети выпускников акселератора.

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