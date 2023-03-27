Новый собственник перезапустит самую крупную фабрику IKEA через 2–3 месяца

Компания «Инвест Плюс» собирается начать производство на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области в ближайшее 2–3 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

ООО «Икеа Индастри Новгород» является крупнейшей производственной площадкой, которой владела IKEA в России. Предприятие включает в себя завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрики корпусной мебели.

Производственная мощность завода составляет более 500 тыс. куб. м шлифованной ДСП, фабрика корпусной мебели производит более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

Новый собственник завода пообещал сохранить число сотрудников и условия труда на предприятии по меньшей мере в течение года.

24 марта IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской компании «Слотек».

Еще два бывших завода IKEA в Тихвине и Кирове были куплены изготовителем пиломатериалов из Республики Коми — компанией «Лузалес».

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