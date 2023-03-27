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Новый собственник перезапустит самую крупную фабрику IKEA через 2–3 месяца

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Компания «Инвест Плюс» собирается начать производство на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области в ближайшее 2–3 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Новый собственник перезапустит самую крупную фабрику IKEA через 2–3 месяца

ООО «Икеа Индастри Новгород» является крупнейшей производственной площадкой, которой владела IKEA в России. Предприятие включает в себя завод по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрики корпусной мебели.

Производственная мощность завода составляет более 500 тыс. куб. м шлифованной ДСП, фабрика корпусной мебели производит более 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

Новый собственник завода пообещал сохранить число сотрудников и условия труда на предприятии по меньшей мере в течение года.

  • 24 марта IKEA завершила сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской компании «Слотек».
  • Еще два бывших завода IKEA в Тихвине и Кирове были куплены изготовителем пиломатериалов из Республики Коми — компанией «Лузалес».

Фото на обложке: Unsplash

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