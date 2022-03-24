Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Москва выделит гранты до 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Московские предприниматели смогут рассчитывать на гранты от города, если создадут «импортозамещающее производство». Максимальный размер гранта — 100 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москва выделит гранты до 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств

Деньги могут получить компании из любых отраслей экономики, главное условие — производить необходимые москвичам товары и услуги. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Собянин. 

«В первую очередь правительство Москвы поддержит проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и других. Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики», — уточняют власти.

Условия:

  • максимальный размер гранта — 100 млн рублей;
  • деньги можно направить на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки;
  • 25% суммы могут выделить авансом, чтобы быстрее запустить производственные процессы;
  • предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на покупку объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям;
  • до 25% от размера гранта разрешается потратить на оплату труда работников.

Узнать подробности и подать заявку на получение гранта можно после регистрации на сайте Московского инновационного кластера. Отбор проектов начнется в апреле 2022 года.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 RegTech по-русски: как поменялся рынок распознавания документов за последние недели и какие решения нужны отрасли?
  2. 2 Каких IT-сервисов не хватает компаниям в России — обзор
  3. 3 Новая реальность российского проектирования: чем заменить Autodesk?
  4. 4 Импортозамещение в IT: Цифровая трансформация на российском ПО
  5. 5 Аналоги сервисов, программ и приложений для специалистов digital-индустрии — список
Ankey IDM
Как можно избежать крупных утечек информации
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2022

IT_ONE Cup

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

Все ВОЗМОЖНОСТИ