Москва выделит гранты до 100 млн рублей на создание импортозамещающих производств

Московские предприниматели смогут рассчитывать на гранты от города, если создадут «импортозамещающее производство». Максимальный размер гранта — 100 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Деньги могут получить компании из любых отраслей экономики, главное условие — производить необходимые москвичам товары и услуги. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Собянин.
«В первую очередь правительство Москвы поддержит проекты, обеспечивающие повседневные нужды горожан в сфере здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и других. Получить гранты смогут компании любого размера из любых отраслей экономики», — уточняют власти.
Условия:
- максимальный размер гранта — 100 млн рублей;
- деньги можно направить на создание нового или расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки;
- 25% суммы могут выделить авансом, чтобы быстрее запустить производственные процессы;
- предприятия смогут компенсировать до 50% затрат на покупку объектов капитального строительства, оборудования, результатов интеллектуальной деятельности и программного обеспечения, а также на подключение к инженерным сетям;
- до 25% от размера гранта разрешается потратить на оплату труда работников.
Узнать подробности и подать заявку на получение гранта можно после регистрации на сайте Московского инновационного кластера. Отбор проектов начнется в апреле 2022 года.
Фото на обложке: Unsplash
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