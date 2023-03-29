Россияне стали покупать меньше наушников и колонок из-за высокой доли контрафакта на рынке — «Ъ»

В России в 2023 году спрос на носимую электронику (умные часы, наушники) может снизиться на 20% в штучном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов.
Сегодня рынок столкнулся с наплывом поддельных устройств, говорят источники издания. Рост доли контрафактной электроники начался еще летом. Сегодня продукция «малоизвестных брендов» занимает до половины рынка, в магазинах признают, что внешне эти устройства похожи на гаджеты извесных брендов.
В дистрибуторе diHouse считают, что рост доли контрафакта на рынке влечет снижение спроса. Китайские альтернативы западных брендов обеспечивают только нижний и средний ценовой сегменты, объясняют в компании. Кроме того, потребители еще полностью не перестроились на продукцию малоизвестных брендов. В diHouse отмечают, что прекращение работы Apple и Samsung в стране серьезно сказалось на объемах продаж носимой электроники.
К концу первого квартала года снижение спроса может составить 20% в денежном выражении, говорят в ГК «F+ tech — Марвел».
Как полагают источники издания, россияне менее охотно приобретают технику, остерегаясь купить подделку. К концу года контрафактные товары сравнялись по стоимости с оригиналами, которые пропали с рынка еще летом. Согласго данным ГК «F+ tech — Марвел», доля «малоизвестных брендов» достигла 46,2% в штуках по результатам 10 недель уже текущего года.
Так, доля американского производителя JBL, который до февраля 2022 года был одним из лидеров на российском рынке, сократилась с 22,9% до 6,6% год к году. Доля колонок этой марки тоже упала, но не столь драматически — с 32% в начале 2022 года до 16% в начале 2023 года.
Самое серьезное падение испытал сегмент премиальных брендов. Доля колонок Harman Kardon снизилась на 81%, Sony — на 67%, и почти вдвое (48%) британского Marshall.
Как уточнили в сети «М.Видео-Эльдорадо», производители действительно предлагают девайсы, визуально напоминающие гаджеты известных брендов, однако такая техника не является поддельной или контрафактной. Там добавили, что с приходом новых производителей за последний год средний чек на беспроводные наушники упал почти на треть. Сегодня он составляет 2,8 тыс. рублей.
Исследование ВШЭ показало, что каждый седьмой житель страны в прошлом году сознательно приобретал контрафактную продукцию.
Фото на обложке: AndreyCherkasov /
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