Россияне стали покупать меньше наушников и колонок из-за высокой доли контрафакта на рынке — «Ъ»

В России в 2023 году спрос на носимую электронику (умные часы, наушники) может снизиться на 20% в штучном выражении, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибуторов.

Сегодня рынок столкнулся с наплывом поддельных устройств, говорят источники издания. Рост доли контрафактной электроники начался еще летом. Сегодня продукция «малоизвестных брендов» занимает до половины рынка, в магазинах признают, что внешне эти устройства похожи на гаджеты извесных брендов.

В дистрибуторе diHouse считают, что рост доли контрафакта на рынке влечет снижение спроса. Китайские альтернативы западных брендов обеспечивают только нижний и средний ценовой сегменты, объясняют в компании. Кроме того, потребители еще полностью не перестроились на продукцию малоизвестных брендов. В diHouse отмечают, что прекращение работы Apple и Samsung в стране серьезно сказалось на объемах продаж носимой электроники.

К концу первого квартала года снижение спроса может составить 20% в денежном выражении, говорят в ГК «F+ tech — Марвел».

Как полагают источники издания, россияне менее охотно приобретают технику, остерегаясь купить подделку. К концу года контрафактные товары сравнялись по стоимости с оригиналами, которые пропали с рынка еще летом. Согласго данным ГК «F+ tech — Марвел», доля «малоизвестных брендов» достигла 46,2% в штуках по результатам 10 недель уже текущего года.

Так, доля американского производителя JBL, который до февраля 2022 года был одним из лидеров на российском рынке, сократилась с 22,9% до 6,6% год к году. Доля колонок этой марки тоже упала, но не столь драматически — с 32% в начале 2022 года до 16% в начале 2023 года.

Самое серьезное падение испытал сегмент премиальных брендов. Доля колонок Harman Kardon снизилась на 81%, Sony — на 67%, и почти вдвое (48%) британского Marshall.

Как уточнили в сети «М.Видео-Эльдорадо», производители действительно предлагают девайсы, визуально напоминающие гаджеты известных брендов, однако такая техника не является поддельной или контрафактной. Там добавили, что с приходом новых производителей за последний год средний чек на беспроводные наушники упал почти на треть. Сегодня он составляет 2,8 тыс. рублей.

Исследование ВШЭ показало, что каждый седьмой житель страны в прошлом году сознательно приобретал контрафактную продукцию.

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