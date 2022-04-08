Мошенники стали запускать фейковые стримы на YouTube от имени Илона Маска и Виталика Бутерина

Group-IB выявила новую схему мошенничества с криптовалютами и NFT, сообщила пресс-служба компании. Мошенники запускают в YouTube фейковые стримы от имени известных предпринимателей (Илона Маска, Виталика Бутерина и др.) и, под предлогом удвоения инвестиций, похищают криптовалюту, либо доступы к криптокошелькам.
За три дня с 16 февраля по 18 февраля 2022 года специалисты по кибербезопасности обнаружили 36 мошеннических онлайн-трансляций, посвященных выгодным вложениям в криптовалюты.
Чаще других мошенники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, основателя Tasla Илона Маска, основателя Ripple Labs Брэда Гарлингхоуза, сооснователя MicroStrategy Майкла Дж. Сэйлора, основателя Binance Чанпэн Чжао и основателя ARK Invest Кэтрин Вуд.
Злоумышленники вырезали их видео из более ранних легальных роликов и перемонтировали в мошеннические стримы.
Фейковая трансляция с Виталиком Бутериным собрала более 165 тыс. зрителей. По данным Group-IB, в среднем каждый такой стрим собирал от 3 тыс до 18 тыс. зрителей. Во время трансляций бизнесмены рассказывали о преимуществах инвестиций и предлагали увеличить свой криптовалютный капитал минимум в два раза, переведя токены по указанному адресу или QR-коду со ссылкой на криптокошелек.
На все криптокошельки злоумышленников, которые удалось проанализировать специалистам, была переведена 281 транзакция на сумму почти $1,7 млн. Среди всех криптовалют популярнее всего у мошенников оказался Ethereum (более $933 тыс.).
Чтобы получить дополнительный бонус, моошенники предлагали жертве сообщить seed-фразу от своего криптокошелька. Если зритель соглашался, то контроль над кошельком переходил в руки мошенников, которые выводили все средства.
Еще одна мошенничествка схема касалась покупателей и перекупщиков NFT. Герои трансляции (известные в криптомире персонажи, например, Гэри Вайнерчук, он же Гэри Ви) предлагали приобрести перспективные NFT-работы, которые позже якобы можно перепродать, как минимум, в 10 раз дороже.
Ссылка в описании видео вела на фишинговый сайт, где зрителям обещали один NFT в обмен на пароль и ключ восстановления доступа к аккаунту.
Фото на обложке: Chinnapong /
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