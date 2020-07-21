Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix
С января 2019 года по апрель 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Об этом говорится в сообщении компании.
Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».
«Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга», — говорится в сообщении.
Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: «КиноПоиск HD», Okko, ivi.
Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтом, «Лаборатория Касперского» рекомендует:
- заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения;
- не скачивать файлы с неофициальных ресурсов;
- установить защитное решение для всех типов устройств.
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