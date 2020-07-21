Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

«Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга», — говорится в сообщении.