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Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

С января 2019 года по апрель 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix. Об этом говорится в сообщении компании.

Злоумышленники начали распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix

Чаще всего в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

«Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак. В числе найденных файлов были троянцы с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга», — говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России: «КиноПоиск HD», Okko, ivi.

Чтобы снизить риск столкнуться с вредоносным софтом, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

  • заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения;
  • не скачивать файлы с неофициальных ресурсов;
  • установить защитное решение для всех типов устройств.
Фото: Unsplash 

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