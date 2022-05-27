Британский маркетплейс одежды Farfetch купил белорусский AR-стартап Wannaby

Онлайн-маркетплейс из Великобритании Farfetch, который продает одежду, обувь и аксессуары премиум-брендов по всему миру, приобрел белорусский AR-стартап Wannaby Inc, (бренд Wanna), следует из отчетности Farfetch за первый квартал 2022 года. Внимание на это обратил Forbes.

Сделка была закрыта 5 апреля, ее сумма составила $29,4 млн. Большая часть суммы — $24,5 млн — будет выплачена наличными, $4,9 млн — акциями.

Wanna — разработчик технологии дополненной реальности для виртуальной примерки вещей. Farfetch использовал ее для кроссовок, аксессуаров и косметики.

Разработчики Wanna после сделки стали сотрудниками Farfetch. Всего в Wanna работают около 80 человек. Компанией владела венчурная компания Palta (экс-Haxus) сооснователей Алексея Губарева и Юрия Гурского.

Стартап основали в 2017 году Юрий и Алексей Мельнички (Юрий — двоюродный дядя Алексея). Юрий Мельничек также является основателем картографического сервиса Maps.me, который в 2014 году купила VK (тогда еще Mail.ru Group) за 542 млн рублей. В конце 2019 года Губарев вместе с Гурским выкупили долю Wanna у Юрия Мельничка.

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