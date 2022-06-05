Агротех-компания FarmWise привлекла еще $45 млн инвестиций

Американская компания по автоматизации в сельском хозяйстве FarmWise объявила о привлечении $45 млн инвестиций от Fall Line Capital и Middleland Capital.

По итогу инвестиционного раунда соучредитель и управляющий директор Fall Line Capital Клэй Митчелл также присоединится к совету директоров FarmWise, сообщает TechCrunch.

Ранее в корпорацию вкладывались также GV, Taylor Farms, Calibrate Ventures, Playground Global, SVG Ventures и бизнес-ангел Уилбур Эллис, что в общей сложности принесло FarmWise $65 млн.

Финансирование будет направлено на ускорение исследований и разработок фирмы и развертывание ее существующего продукта.

«FarmWise началась с нашего убеждения в том, что фермерам должны быть предоставлены экономически эффективные, устойчивые решения для обеспечения глобального рынка, а искусственный интеллект — идеальная технология, чтобы сделать это реальностью», — написал в пресс-релизе соучредитель и генеральный директор агротех-компании Себастьен Бойер.

На сегодня роботизированная техника компания FarmWise отработала на разлиных фермерских хозяйствах более 15 тыс. часов и провела более 450 млн сканирований агрокультур для своей базы данных.

«С ростом затрат в сельскохозяйственной отрасли мы продолжаем расширять нашу технологию для работы фермерами», — подчеркнул Бойер.

Агротех считается в текущей макроэкономической ситуации одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций.

В США вопрос автоматизации стоит особенно остро, поскольку большинство фермеров и их подручных старше 55 лет, да и в целом последнее время найти помощников становится все труднее. И тут на помощь приходят технологичные решения.

Но и в России автоматизация в сельском хозяйстве тоже весьма популярная тема.

Мы недавно подробно писали о том, как прошел второй офлайн-митап AgroCode Talk, посвященный прогрессивным технологиям в работе российских фермеров.

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