Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Агротех-компания FarmWise привлекла еще $45 млн инвестиций

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Американская компания по автоматизации в сельском хозяйстве FarmWise объявила о привлечении $45 млн инвестиций от Fall Line Capital и Middleland Capital.

Агротех-компания FarmWise привлекла еще $45 млн инвестиций

По итогу инвестиционного раунда соучредитель и управляющий директор Fall Line Capital Клэй Митчелл также присоединится к совету директоров FarmWise, сообщает TechCrunch.

Ранее в корпорацию вкладывались также GV, Taylor Farms, Calibrate Ventures, Playground Global, SVG Ventures и бизнес-ангел Уилбур Эллис, что в общей сложности принесло FarmWise $65 млн.

Финансирование будет направлено на ускорение исследований и разработок фирмы и развертывание ее существующего продукта.

«FarmWise началась с нашего убеждения в том, что фермерам должны быть предоставлены экономически эффективные, устойчивые решения для обеспечения глобального рынка, а искусственный интеллект — идеальная технология, чтобы сделать это реальностью», — написал в пресс-релизе соучредитель и генеральный директор агротех-компании Себастьен Бойер. 

На сегодня роботизированная техника компания FarmWise отработала на разлиных фермерских хозяйствах более 15 тыс. часов и провела более 450 млн сканирований агрокультур для своей базы данных.

«С ростом затрат в сельскохозяйственной отрасли мы продолжаем расширять нашу технологию для работы фермерами», — подчеркнул Бойер.

Агротех считается в текущей макроэкономической ситуации одним из наиболее перспективных направлений для инвестиций.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

В США вопрос автоматизации стоит особенно остро, поскольку большинство фермеров и их подручных старше 55 лет, да и в целом последнее время найти помощников становится все труднее. И тут на помощь приходят технологичные решения.

Но и в России автоматизация в сельском хозяйстве тоже весьма популярная тема.

Мы недавно подробно писали о том, как прошел второй офлайн-митап AgroCode Talk, посвященный прогрессивным технологиям в работе российских фермеров. 

Фото на обложке: ThisIsEngineering / Pexels

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Импортозамещение в машиностроении: какие сегменты будут лидировать
  2. 2 5 советов аграриям, как выбрать эффективную закупочную платформу
  3. 3 Стереотипы и мифы о сельском хозяйстве: как на самом деле выглядит отрасль сегодня
  4. 4 Сельское хозяйство остро нуждается в кадрах. Как развивать сотрудников в условиях цифровизации отрасли?
  5. 5 Как устроен бизнес по выращиванию клубники на вертикальных фермах
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июня 2022

Школа стартапов Skolkovo

06 июня 2022

Конкурс цифрового проектирования Design Challenge

10 июня 2022

Магистерская программа «Машинный интеллект в финансах»

Все ВОЗМОЖНОСТИ