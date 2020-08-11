ФАС признала Apple ограничивающей конкуренцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что корпорация Apple ограничивает конкуренцию на рынке приложений для устройств на операционной системе iOS. Также Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля, говорится в пресс-релизе регулятора.

«Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС отмечает, что, начиная с октября 2018 года, Apple проводила последовательную политику по ограничению разработки приложений родительского контроля. В результате большая часть функционала сторонних приложений была утрачена.

Кроме того, компания оставляла за собой права отклонять и не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple, резюмирует регулятор.

Компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения.

«Доступ в магазин приложений App Store – единственная возможность для разработчиков приложений распространять свои продукты на операционной системе iOS, и крайне важно для обеспечения конкуренции создать недискриминационные условия доступа на рынок», — комментирует замруководителя ФАС России Алексей Доценко.

ФАС возбудила дело против Apple в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского» о необоснованном отклонении американской компанией версий программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK).

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