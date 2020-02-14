ФАС предложила обязать Apple и Google отвечать за предустановку российских приложений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать отвечать за предустановку российского ПО не только производителей техники, но и разработчиков операционных систем — Apple, Google и Microsoft.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанную ФАС концепцию подзаконных актов к закону о предустановке
Также ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователю удалять любые предустановленные приложения, если это не препятствует нормальной работе устройства.
По информации Ъ, ФАС представит проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля.
Владимир Путин подписал законопроект о предустановке российского ПО на смартфоны 2 декабря 2019 года. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.
ФАС уже разработала график выполнения закона. В этом году на устройства нужно будет ставить отечественные карты и поиск, в следующем — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и соцсети.
Согласно закону, за предустановку будут отвечать производитель устройства или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры.
Негласно инициативу о предустановле российского ПО называют «законом против Apple». Как ранее писали «Ведомости», представитель компании говорил, что Apple может «пересмотреть свою бизнес-модель в России» из-за закона.
Фото: Twin Design / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter