ФАС предложила обязать Apple и Google отвечать за предустановку российских приложений

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанную ФАС концепцию подзаконных актов к закону о предустановке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать отвечать за предустановку российского ПО не только производителей техники, но и разработчиков операционных систем — Apple, Google и Microsoft.

Также ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователю удалять любые предустановленные приложения, если это не препятствует нормальной работе устройства.

По информации Ъ, ФАС представит проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля.

Владимир Путин подписал законопроект о предустановке российского ПО на смартфоны 2 декабря 2019 года. Он вступит в силу 1 июля 2020 года.

ФАС уже разработала график выполнения закона. В этом году на устройства нужно будет ставить отечественные карты и поиск, в следующем — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и соцсети.

Согласно закону, за предустановку будут отвечать производитель устройства или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры.

Негласно инициативу о предустановле российского ПО называют «законом против Apple». Как ранее писали «Ведомости», представитель компании говорил, что Apple может «пересмотреть свою бизнес-модель в России» из-за закона.

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