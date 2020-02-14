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ФАС предложила обязать Apple и Google отвечать за предустановку российских приложений

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обязать отвечать за предустановку российского ПО не только производителей техники, но и разработчиков операционных систем — Apple, Google и Microsoft. 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанную ФАС концепцию подзаконных актов к закону о предустановке

ФАС предложила обязать Apple и Google отвечать за предустановку российских приложений

Также ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft разрешили пользователю удалять любые предустановленные приложения, если это не препятствует нормальной работе устройства. 

 По информации Ъ, ФАС представит проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля.

Владимир Путин подписал законопроект о предустановке российского ПО на смартфоны 2 декабря 2019 года. Он вступит в силу 1 июля 2020 года. 

ФАС уже разработала график выполнения закона. В этом году на устройства нужно будет ставить отечественные карты и поиск, в следующем — антивирус, приложение госуслуг, мессенджеры и соцсети.

Согласно закону, за предустановку будут отвечать производитель устройства или по договоренности с ним дистрибуторы и ритейлеры.

Негласно инициативу о предустановле российского ПО называют «законом против Apple». Как ранее писали «Ведомости», представитель компании говорил, что Apple может «пересмотреть свою бизнес-модель в России» из-за закона.

Фото: Twin Design / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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