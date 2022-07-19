ФАС признала Apple нарушителем законодательства РФ из-за способов оплаты вне App Store

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство России. По версии ведомства, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

«Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты», — говорится в сообщении службы.

Нарушение повлечет за собой оборотный штраф для Apple. Его размер определят в ходе административного расследования.

В базовом варианте компании грозит штраф от 1% до 15% ее выручки на российском рынке.

ФАС потребовала от Apple до 30 сентября 2021 года отменить запрет для разработчиков информировать клиентов внутри своих приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Корпорация не выполнила это требование. В октябре антимонопольная служба завела дело против компании.

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