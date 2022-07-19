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ФАС признала Apple нарушителем законодательства РФ из-за способов оплаты вне App Store

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

ФАС признала Apple нарушившей антимонопольное законодательство России. По версии ведомства, американская компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

ФАС признала Apple нарушителем законодательства РФ из-за способов оплаты вне App Store

«Apple запрещает разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты», — говорится в сообщении службы. 

Нарушение повлечет за собой оборотный штраф для Apple. Его размер определят в ходе административного расследования.

В базовом варианте компании грозит штраф от 1% до 15% ее выручки на российском рынке.

ФАС потребовала от Apple до 30 сентября 2021 года отменить запрет для разработчиков информировать клиентов внутри своих приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store. Корпорация не выполнила это требование. В октябре антимонопольная служба завела дело против компании.

Фото на обложке: Unsplash

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