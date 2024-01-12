ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке

ФАС получила жалобы на банки, которые планируют ограничить выдачу льготной ипотеки и ввести комиссии для застройщиков. В антимонопольной службе не уточнили, поступили они от граждан или от юрлиц, например, от самих застройщиков, сообщили «Известия».

Партнер практики конкурентного права BGP Litigation Ирина Акимова сказала, что против банков могут возбудить дело в соответствии с законом «О защите конкуренции». Взимание комиссий с девелоперов за реализацию льготной ипотеки может быть воспринято как навязывание невыгодных условий договора, что грозит штрафом от 2,5 млн до 5 млн рублей.

Кроме этого, ФАС может оценить действия банков на предмет заключения антиконкурентных соглашений, которые приводят к разделу рынка, отметил партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Алексей Выручаев.

Ранее «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк» сообщили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам только при условии покупки жилья у их партнеров.

Другие банки также могут ввести комиссии по льготной ипотеке для девелоперов, предупредила Юлия Архангельская из компании «Мангазея». По ее словам, это отразится на стоимости жилья. Кредитные организации по сути переложили недополученные компенсации на застройщиков.

Центробанк в 2024 году ужесточит для банков требования к выдаче ипотеки. С 1 марта надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам будут увеличены. Такой шаг регулятор объясняет необходимостью «ограничить риски закредитованности граждан».

По состоянию на 1 ноября 2023 года закредитованность российских граждан составила 34,8 трлн рублей. Как уточнили в ЦБ, 60% кредитов пришлось на ипотеку, поддерживаемую льготными программами.

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