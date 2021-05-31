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ФАС будет искать картельные сговоры с помощью искусственного интеллекта

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запланировала запуск аналитической информационной системы (АИС) «Антикартель» к 2023 году. Платформа будет использовать технологии больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического поиска картельных сговоров на рынках.

ФАС будет искать картельные сговоры с помощью искусственного интеллекта

План цифровой трансформации ФАС был опубликован на портале ФГИС КИ 24 мая, пишет «Коммерсантъ». Затраты ведомства на разработку и запуск АИС составят 110 млн рублей.

Система будет работать на основе распределенного хранилища больших данных, соединенных в единый кластер, сообщили изданию в ФАС. Для автоматизированного поиска возможных нарушений антимонопольного законодательства предполагается внедрить скрининговый сервис, основанный на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта.

«АИС позволит автоматизировать процесс выявления и доказывания антиконкурентных соглашений. Кроме того, программа способствует предупреждению нарушений благодаря возможности самопроверки риска участия в картельном соглашении», — ожидают в ФАС.

Эксперты полагают, что такая система может анализировать сайты компаний, их профили в социальных сетях, товарные каталоги, публичную отчетность, сайты закупок и данные, которые на уровне государства могут быть запрошены у компаний в рамках внедрения АИС. Сговор будет определяться как по сверке ценовых предложений и движений рынка, так и по косвенным признакам.

Фото: Unsplash

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