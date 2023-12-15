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ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц — они повысили отпускные цены на 94%

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ФАС возбудила дела в отношении нескольких производителей куриных яиц. В частных случаях они допустили повышение отпускных цен на 94% – ведомство нашли в этом признаки нарушения закона.

ФАС возбудила дела против производителей куриных яиц — они повысили отпускные цены на 94%

Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел в отношении производителей куриных яиц. Об этом служба сообщила в своем канале в Telegram.

В Крыму дела возбуждены в отношении ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». С начала сентября они допустили повышение отпускных цен на разные категории яиц на 94%, отметили в ФАС.

«По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, имеет признаки нарушения Закона о защите конкуренции», – рассказали в ФАС. 

Кировское региональное управление уличило ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика» в повышении цен на куриные яйца. С июня по октябрь они подняли оптовые цены на 60%.

«Управление возбудило дела в отношении компаний по признакам картельного соглашения», – отметили в ведомстве.

Дела возбуждены на фоне значительного роста цен на куриные яйца в России. Только за последний месяц розничные цены на них выросли в среднем на 15%. В некоторых регионах торговые сети вводят ограничения на продажу яиц в одни руки.

Фото на обложке: PhotoSongserm / Shutterstock

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