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ФАС начала проверки «Перекрестка», «Магнита», «Ашана» и других торговых сетей из-за цен на яйца

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших торговых сетей в ряде регионов: ведомство оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении ФАС. Проверки связаны с ценами на яйца.

ФАС начала проверки «Перекрестка», «Магнита», «Ашана» и других торговых сетей из-за цен на яйца

В настоящее время служба анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Ранее ФАС проверила производителей куриных яиц и возбудила дела в отношении нескольких из них.

Под новую проверку попадут следующие торговые сети: «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан».

Если ФАС выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то примет «меры реагирования».

В конце прошлого года в России был зафиксирован значительный рост цен на куриные яйца. По состоянию на декабрь розничные цены на них выросли в среднем на 15% за месяц. В некоторых регионах торговые сети вводили ограничения на продажу яиц в одни руки.

Фото на обложке: Unsplash

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