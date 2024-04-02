ФАС начала проверки «Перекрестка», «Магнита», «Ашана» и других торговых сетей из-за цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших торговых сетей в ряде регионов: ведомство оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении ФАС. Проверки связаны с ценами на яйца.
В настоящее время служба анализирует ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Ранее ФАС проверила производителей куриных яиц и возбудила дела в отношении нескольких из них.
Под новую проверку попадут следующие торговые сети: «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан».
Если ФАС выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то примет «меры реагирования».
В конце прошлого года в России был зафиксирован значительный рост цен на куриные яйца. По состоянию на декабрь розничные цены на них выросли в среднем на 15% за месяц. В некоторых регионах торговые сети вводили ограничения на продажу яиц в одни руки.
Фото на обложке: Unsplash
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