Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ начала проверки крупнейших торговых сетей в ряде регионов: ведомство оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении ФАС. Проверки связаны с ценами на яйца.

ФАС начала проверки «Перекрестка», «Магнита», «Ашана» и других торговых сетей из-за цен на яйца