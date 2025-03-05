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ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по скидкам для продавцов

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

ФАС России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добровольного, прозрачного и прогнозируемого механизма скидок для селлеров. Срок перенесли с 28 февраля на конец марта, сообщили Forbes в пресс-службе ведомства.

ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по скидкам для продавцов
  1. Новости

«Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 года», — заявили в ФАС.

Регулятор посчитал обоснованными сроки, запрашиваемые маркетплейсами, для необходимой программно-технической доработки. Он будет контролировать выполнение предупреждений и, в случае необходимости, возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.

  • Ранее ФАС выдала предупреждение с первоначальным сроком исполнения до 28 февраля, в котором говорилось, что участие селлеров в акциях, включая автоматические, возможно только при условии подтверждения от продавца.
  • Как зафиксировало ведомство, Wildberries и Ozon автоматически включали товары в распродажи и устанавливали размеры скидок без предварительного согласия продавцов. Такая практика могла создавать серьезные риски для предпринимателей, посчитали в ФАС. В Wildberries и Ozon обещали внимательно отнестись к требованиям регулятора.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock

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