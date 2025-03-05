ФАС России продлила на месяц срок исполнения требования к Ozon и Wildberries о создании добровольного, прозрачного и прогнозируемого механизма скидок для селлеров. Срок перенесли с 28 февраля на конец марта, сообщили Forbes в пресс-службе ведомства.

ФАС продлила Ozon и Wildberries срок исполнения предупреждения по скидкам для продавцов

https://rb.ru/news/fas-discounts-sellers/

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