ФАС предложила новую формулу расчета экономически не обоснованных цен на товары

ФАС предложила признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин. Правительство направило инициативу на доработку, в том числе в части оценки роста спроса и затрат, узнал РБК.
Антимонопольная служба скорректировала законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически не обоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них. В декабре 2023 года ФАС направила первоначальную версию документа в правительств. В самой службе тогда заявляли, что закон временный, а не постоянный. В случае принятия он будет действовать до конца 2024 года.
К ним относятся существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также «иные факторы», говорится в законопроекте.
Новый законопроект также предусматривает определение критериев существенного роста спроса, методику оценки роста затрат, влияющих на цены, и установление «исчерпывающего перечня» факторов, подтверждающих обоснованность повышения цен.
Идею наказывать бизнес за неоправданный рост цен на социально значимые товары ФАС предлагала уже давно.
Фото на обложке: Unsplash
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