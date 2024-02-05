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ФАС предложила новую формулу расчета экономически не обоснованных цен на товары

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ФАС предложила признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин. Правительство направило инициативу на доработку, в том числе в части оценки роста спроса и затрат, узнал РБК.

ФАС предложила новую формулу расчета экономически не обоснованных цен на товары

Антимонопольная служба скорректировала законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически не обоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них. В декабре 2023 года ФАС направила первоначальную версию документа в правительств. В самой службе тогда заявляли, что закон временный, а не постоянный. В случае принятия он будет действовать до конца 2024 года.

К ним относятся существенное изменение уровня спроса или предложения товара, изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье и комплектующие изделия, сезонный фактор, а также «иные факторы», говорится в законопроекте.

Новый законопроект также предусматривает определение критериев существенного роста спроса, методику оценки роста затрат, влияющих на цены, и установление «исчерпывающего перечня» факторов, подтверждающих обоснованность повышения цен.

Идею наказывать бизнес за неоправданный рост цен на социально значимые товары ФАС предлагала уже давно.

Фото на обложке: Unsplash

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