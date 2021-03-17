ФАС одобрила передачу заказов Gett водителям «Ситимобил»

Конкурирующие компании заключили стратегическое партнерство. Теперь во всех регионах присутствия сервисов поездки в сегменте «Эконом» от Gett, в том числе заказы корпоративных клиентов будут выполнять преимущественно водители партнеров «Ситимобил». Новый формат работы не коснется тарифов «Комфорт» и «Премиум». Для пассажиров стоимость поездки не изменится.

Тестирование сотрудничества компании начали еще в прошлом году, Gett передавал 1-2% своих заказов «Ситимобил». В итоге у клиентов Gett сократилось время ожидания автомобиля, а в «Ситимобил» ожидают от партнерства роста доходов водителей и повышения операционной эффективности бизнеса, уточняет издание.

Новая бизнес-модель оказалась успешной, поэтому ее решили масштабировать, но финансовые подробности стороны не раскрывают.

Скорее всего Gett будет взимать комиссию с заказов, которые перейдут «Ситимобил», приводит издание мнение аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова. Сроки ожидания клиентов «Ситимобил» новшество не ухудшит, так как водители сервиса сейчас «недозагружены», считает эксперт.

Ранее стало известно, что Gett рассматривает различные варианты для выхода на биржу и ведет переговоры ранней стадии с возможными партнерами и инвестиционными банками.

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Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock