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Агрегатор такси Gett начал переговоры для выхода на биржу

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Агрегатор такси Gett рассматривает различные варианты для выхода на биржу. Наиболее вероятным из них является слияние со SPAC. Хотя и IPO тоже возможно. Об этом сообщает издание Sky News.

Агрегатор такси Gett начал переговоры для выхода на биржу

На данный момент компания ведет переговоры ранней стадии с возможными партнерами и инвестиционными банками.

Отмечается, что в результате слияния со SPAC, компания вероятно получит более высокую оценку, чем в последнем раунде на $115 млн. Тогда компанию оценили в $1,9 млрд. 

В мае 2019 года Gett привлекла $200 млн при оценке в $1,5 млрд. На тот момент в компании заявляли, что это последний раунд финансирования перед IPO. Первичное размещение акций было намечено на первый квартал 2020 года.

Несмотря на негативное влияние пандемии, Gett стала прибыльной в 2020 году. Этому помогла переориентация с сегмента b2c на корпоративные продажи, пишет Sky News.

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По данным Crunchbase, с момента основания в 2010 году Gett привлекла $913 млн от Volkswagen, Access и его основателя Леонарда Блаватника, Kreos и других инвесторов.

SPAC (Special-purpose acquisition company) — это компании, которые собирают средства для покупки бизнесов. Они также известны как «пустышки», поскольку изначально не имеют определенной целевой организации для слияния.

Фото: Alex Ptashkin / Shutterstock

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