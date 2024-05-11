Pango приобретает Gett за $175 млн

Израильское приложение для оплаты парковки Pango заключило соглашение о покупке приложения для вызова такси Gett (ранее Get Taxi) «всего» за $175 млн, что лишь на $15 млн превышает оценку компании ее крупнейшим акционером — шведским инвестиционным фондом VNV Global.

О сделке на днях сообщили зарубежные СМИ, на что обратил внимание Telegram-канал «Русский венчур».

По словам источника, близкого к сделке, обе компании продолжат работать как независимые организации, и сделка не повлияет на численность персонала компаний.

В 2023 году стоимость Gett упала на 24%, но акционеры заявили, что у компании в обороте находятся десятки миллионов долларов. Несмотря на противостояние с Палестиной израильская компания достигала бюджетных целей и вела операционную деятельность на уровне 80% от показателей 2022 года.

Помимо прочего, Gett также выиграла тендер Министерства транспорта на предоставление услуг такси пассажирам в аэропорту Бен-Гурион.

Генеральный директор Pango Джонатан Алон прокомментировал сделку:

«Мы рады присоединиться к вдохновляющему путешествию Gett. Pango твердо верит в Gett как в растущую и прибыльную компанию с чрезвычайно высоким бизнес-потенциалом. Мы преисполнены признательности за революцию, которую Gett провела в индустрии услуг такси в Израиле, и у нас серьезные планы по дальнейшему развитию компании в сферах ее специализации».

Генеральный директор Gett Маттео де Ренци добавил:

«Мы рады приветствовать Pango в качестве нашего нового акционера. Gett добилась больших успехов в превращении стартапа в прибыльный международный бизнес, и мы благодарны нашим акционерам Claltech, VNV и MCI Capital за их руководство и поддержку на протяжении многих лет».

Сервис-конкурент Uber — Gett — основал выходец из России Дэйв Вайсер, который в 2022 году покинул компанию и создал новый стартап. Бизнес стал прибыльным одновременно во всех странах присутствия, включая РФ, в 2020 году.

В 2022 году Gett заявил об уходе с российского рынка и действительно реализовал этот план. В начале текущего года стало известно, что сервис заказа такси ликвидировал российское юрлицо — ООО «ГетТакси Рус».

Основной акционер Gett — шведский венчурный фонд VNV Global, ему принадлежит 43% акций. Также среди акционеров — Baring Vostok и Access Industries Леонарда Блаватника, Volkswagen ($300 млн), Сбербанк (венчурный кредит в $100 млн на 7 лет) и др. Всего компания привлекла порядка $900 млн с 2010 года, когда она была основана.

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