CEO и основатель Gett Дэйв Вайсер покинет компанию

Сервис такси Gett меняет руководство. CEO и основатель компании Дэйв Вайсер покинет Gett после более чем десятилетнего руководства и создаст новый стартап, говорится в сообщении компании.

«Gett — мой третий стартап, и я имел честь быть его генеральным директором в течение последних 10 лет — я очень горжусь командой и невероятными достижениями компании. Поскольку миссия компании ясна, а показатели высоки, сейчас подходящий момент для меня, чтобы сосредоточиться на создании нового предприятия. Я буду продолжать поддерживать Gett в качестве консультанта», — сообщил Вайсер.

Gett, как сообщается, по итогам первого квартала 2022 года увеличила выручку и операционную прибыль на 33% и 69% соответственно.

Дэйв Вайсер с 2002 по 2005 возглавлял российский офис компании Comverse, торгующейся на Нью-Йоркской бирже, в которой установил рекорд по продажам в $300 млн. В 2008 году создал компанию Loyalize в области интерактивного телевидения (SocialTV), клиентами которой стали Yahoo, Motorola, MTV, SpikeTV и другие. С 2010 года возглавлял Gett.

Gett фокусируется и создает технологии для управления транспортными расходами для корпораций. Gett смог объединить всех перевозчиков по всему миру на одной платформе (от корпаративных машин, такси, ride hailing до лимузинов). Компания привлекла финансирование на общую сумму более $750 млн.

Фото на обложке: Дэйв Вайсер