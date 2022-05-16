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Gett прекратит работу в России с 31 мая

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Gett разослал таксопаркам письмо, в котором сообщил, что прекратит работу в России с 31 мая. Поддержка, доработка, обеспечение функционирования мобильного приложения сервиса для заказа такси будет остановлено.

Gett прекратит работу в России с 31 мая

Скриншот письма, которое Gett разослал таксопаркам, опубликовал telegram-канал The Bell Tech.

В документе сказано, что с 31 мая сервиса заказа такси Gett прекратит работу своего мобильного приложения в России, а именно его поддержку, обеспечение функционирования и доработку. 

«Последний день работы мобильного приложения Gett для водителей – 31 мая 2022 года», – сказано в письме.

По разным оценкам, озвученным в СМИ, российский рынок приносил Gett около 14% годовой выручки.

В начале мая Gett покинул его основатель и генеральный директор Дэйв Вайсер. Конкретные причины уходы ни он, ни компания не назвали. По сообщению Gett, Вайсер собрался строить новый стартап.

В ноябре 2021 года Gett заявлял о намерениях выйти на биржу через слияние со SPAC-компанией, но эти планы не были реализованы – в мае текущего года компания заявила, что отказывается от сделки.

Фото на обложке: Roman Yanushevsky / Shutterstock

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