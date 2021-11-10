Gett планирует выйти на биржу через слияние со SPAC

Агрегатор такси Gett планирует стать публичным через слияние со SPAC-компанией. Оценка компании может составить примерно $1,1 млрд.
В настоящее время Gett близок к сделке со SPAC-компанией Rosecliff Acquisition, сообщила The Wall Street Journal. В результате сделки Gett привлечет около $30 млн частных инвестиций в публичный акционерный капитал (PIPE). Среди инвесторов будут создатели Rosecliff Acquisition и действующие акционеры Gett.
В мае 2019 году, после раунда в $200 млн, компания оценивалась примерно в $1,5 млрд. Предполагалось, что раунд станет последним перед IPO.
В марте 2021 года стало известно, что Gett рассматривает различные варианты выхода на биржу, но наиболее вероятным из них является слияние со SPAC. На тот момент компания проводила переговоры ранней стадии с возможными партнерами и инвестиционными банками. Тогда ожидалось, что в результате слияния со SPAC Gett получит более высокую оценку.
Агрегатор такси Gett основан в Израиле в 2010 году выходцем из России Дэйвом Вайсером. Спусят два года компания появилась в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас Gett — глобальная компания, работающая в Израиле, России, Великобритании и США.
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Фото на обложке: Alena A /
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