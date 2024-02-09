Такси-сервис Gett ликвидировал российское юрлицо

Сервис заказа такси Gett ликвидировал российское юрлицо — ООО «ГетТакси Рус», следует из данных системы «Контур.Фокус».
Изменения в карточке компании зарегистрированы 7 февраля 2024 года.
Ликвидировать ООО в апреле 2023 года решил единственный владелец компании, которым выступает кипрская Dooboo Holding Ltd (ее головная компания — GT Gettaxi Ltd).
Руководство материнской компании приняло решение прекратить операционную деятельность ООО «ГетТакси Рус» в марте 2022 года, она завершилась к концу мая того же года.
С 1 июня 2023 года компания прекратила поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из РФ.
Как сообщалось ранее, Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.
Фото на обложке: Roman Yanushevsky /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Анатолий Сморгонский: «Трансформация в Gett началась еще до кризиса»
- 2 Топ-5 венчурных сделок мая: крупнейший раунд А в Европе, самый дорогой финтех-единорог и тот самый дрон
- 3 Сервис заказа премиальных автомобилей Wheely заработал в Дубае для всех клиентов
- 4 Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля
- 5 DeepTech в транспортной отрасли: кто инвестирует в наукоемкие стартапы
ВОЗМОЖНОСТИ
11 февраля 2024
12 февраля 2024
13 февраля 2024