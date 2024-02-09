Такси-сервис Gett ликвидировал российское юрлицо

Изменения в карточке компании зарегистрированы 7 февраля 2024 года.

Ликвидировать ООО в апреле 2023 года решил единственный владелец компании, которым выступает кипрская Dooboo Holding Ltd (ее головная компания — GT Gettaxi Ltd).

Руководство материнской компании приняло решение прекратить операционную деятельность ООО «ГетТакси Рус» в марте 2022 года, она завершилась к концу мая того же года.

С 1 июня 2023 года компания прекратила поддержку и обеспечение функционирования мобильного приложения для водителей из РФ.

Как сообщалось ранее, Россия обеспечивала порядка 17% валовой прибыли компании.

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