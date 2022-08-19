Число корпоративных клиентов пришедшего на замену Gett агрегатора такси Bibi достигло 400. Запущенный в июне сервис поделился первыми результатами работы. По заявлению компании, число поездок растет на 20% неделя к неделе.

В Bibi рассказали RB.RU, что количество b2b-клиентов растет каждые две недели, а количество поездок растет на 20% неделя к неделе. Среди клиентов компании – «Мираторг», «ДонСтрой», Ralf Ringer, «Фора-банк» и другие.

В июне Bibi запустил b2c-программу лояльности. Клиенты могут оплачивать поездки бонусами от корпоративных заказов.

«Мы продолжим улучшать наш продукт и расширять географию – сейчас мы уже доступны в более 1000 городов и населенных пунктах России», – отметил СЕО Bibi в России Анатолий Сморгонский.

Ранее Bibi заявлял о намерении занять долю ушедшего из России Gett, которая составляла 6,6%. Основной штат нового агрегатора состоит из сотрудников российского подразделения Gett.

В июне Bibi возглавил бывший глава Gett в России Анатолий Сморгонский. Компания также предоставила ему опцион в размере 5%.

Сейчас Bibi доступен в более чем 1000 городов и населенных пунктов России, включая Москву, Петербург, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Краснодарский край, Казань, Нижний Новгород, Уфу.

Фото на обложке: avatars.dzeninfra