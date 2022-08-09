Экс-глава Gett в России возглавит новый агрегатор такси Bibi для бизнеса

Новый агрегатор такси Bibi, который сфокусируется на B2B-сегменте, возглавит экс-глава Gett в России и основатель магазина приложений RuMarket Анатолий Сморгонский. Об этом RB.RU сообщил представитель Bibi.

Bibi сфокусируется на B2B-сегменте и рассчитывает занять долю Gett на рынке, которая составляла 6,6%. Основной штат нового агрегатора состоит из сотрудников российского подразделения ушедшей израильской компании.

В Bibi Анатолий Сморгонский будет развивать российский рынок. Компания также предоставила ему опцион в размере 5%, сроки действия опциона в компании не уточнили.

«Наша стратегия — создать кастомный B2B-продукт, который легко интегрируется с внутренними системами клиента или решает нестандартные задачи, например, аренда премиального автомобиля с водителем», — сообщил Сморгонский, которого цитирует пресс-служба.

По словам нового CEO, компания будет развивать и B2C-направление, а также планирует международную экспансию.

Скриншот из описания приложения в App Store

В настоящее время Bibi не раскрывает информацию об основателях сервиса. Известно лишь, что при создании компании привлекались международные инвестиции. Также агрегатор получил деньги от локальных инвесторов. Подробности этих сделок не раскрываются.

Сейчас Bibi доступен в более чем 1000 городов и населенных пунктов России, включая Москву, Питер, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Краснодарский край, Казань, Нижний Новгород, Уфу.

Анатолий Сморгонский занимал должность СЕО Gett в России два с половиной года. Gett прекратил работу в Росси 31 мая. По разным оценкам, российский рынок приносил Gett около 14% годовой выручки.

Фото на обложке: Bibi